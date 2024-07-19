Київські ТРЦ почали переходити на імпортну електроенергію

Зазначається, що вартість на 10% нижча від вартості енергії, виробленої за допомогою дизельних генераторів.

Великі торговельно-розважальні центри столиці почали переходити на закупівлю імпортної електроенергії. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Так, наприклад, у ЗМІ пишуть, що із 11 липня комплекс «Gulliver» заявив, що купляє енергію з чотирьох країн: Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини.

«Найбільша проблема полягала в тому, що навіть перехід на дизельні генератори не міг забезпечити роботу вентиляції та кондиціонування. Якщо взимку цей момент можна було комфортно пережити, то влітку питання стало нагальним», — сказав технічний директор ТРЦ.

Тариф на імпортну електроенергію — динамічний. У середньому вищий від звичайного на 25%. Але вартість на 10% нижча від вартості енергії, виробленої за допомогою дизельних генераторів, сказано у повідомленні.

За наявності необхідних технічних вимог кожне підприємство може приєднатися до імпорту електроенергії. Серед основних критеріїв: підприємство має належати до споживачів групи А, тобто об'єкт має бути під'єднаний до системи комерційного обліку електричної енергії ЛУЗОД або АСКОЕ. І, звісно, має бути відсутня заборгованість за договорами про постачання електроенергії

Як зазначили в ТРЦ, для орендарів дещо зміняться тарифи на комунальні послуги. Це буде середня розрахункова вартість фактично спожитої електроенергії.

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