На Київщині чоловік знущався над птахом та собакою: за інцидент взялася поліція

Поліцейські Київщини розслідують факт жорстокого поводження з тваринами в Ірпені

В одному з районів Ірпеня місцевий мешканець заподіяв шкоди птахові та дворовому собаці. Крім того, в соцмепежах зʼявились повідомлення про те, що в місті Ірпінь зʼявилась особа, яка знущається з тварин.

Як повідомила поліція Київської області, правоохоронці з'ясовують всі обставини події та встановлювати можливих свідків. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Раніше ми писали, що на Київщині 65-річна жінка скинула собаку з залізничного мосту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.