В Киевской области мужчина издевался над птицей и собакой: за инцидент взялась полиция

Полицейские Киевщины расследуют факт жестокого обращения с животными в Ирпене.

В одном из районов Ирпеня местный житель причинил вред птице и дворовой собаке. Кроме того, в соцмепежах появились сообщения о том, что в городе Ирпень появилось лицо, которое издевается над животными.

Как сообщила полиция Киевской области, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают возможные свидетели. Следователи начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что на Киевщине 65-летняя женщина сбросила собаку с железнодорожного моста.

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