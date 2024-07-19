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Киевские ТРЦ начали переходить на импортную электроэнергию

14:08, 19 июля 2024
Отмечается, что стоимость на 10% ниже стоимости энергии, производимой с помощью дизельных генераторов.
Киевские ТРЦ начали переходить на импортную электроэнергию
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Большие торгово-развлекательные центры столицы начали переходить на закупку импортной электроэнергии. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Так, например, в СМИ пишут, что с 11 июля комплекс «Gulliver» заявил, что покупает энергию из четырех стран: Словакии, Польши, Румынии и Венгрии.

«Самая большая проблема заключалась в том, что даже переход на дизельные генераторы не мог обеспечить работу вентиляции и кондиционирования. Если зимой этот момент можно было комфортно пережить, то летом вопрос стал неотложным», — сказал технический директор ТРЦ.

Тариф на импортную электроэнергию – динамичный. В среднем выше обычного на 25%, отмечают в ТРЦ, но стоимость на 10% ниже стоимости энергии, производимой с помощью дизельных генераторов.

При наличии необходимых технических требований еаждое предприятие может присоединиться к импорту электроэнергии. Среди основных критериев: предприятие должно принадлежать к потребителям группы А, то есть объект должен быть подключен к системе коммерческого учета электрической энергии ЛУЗОД или АСКОЕ. И, конечно, должна отсутствовать задолженность по договорам о снабжении электроэнергии.

Как отметили в ТРЦ, для арендаторов несколько изменятся тарифы на коммунальные услуги. Это будет средняя расчетная цена практически потребленной электроэнергии.

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