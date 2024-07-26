В Укренерго внесли зміни у застосування графіків відключень світла 26 липня

Скорочено на дві години час застосування двох черг відключень електроенергії у п'ятницю.

26 липня в Україні відключення світла будуть застосовувати до кінця дня, проте години застосування двох черг будуть меншими. Про це заявили в Укренерго.

За даними компанії, до 15:00 та у проміжках 18:00 – 20:00, 23:00 – 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

3 15:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 буде задіяно дві черги відключень. Перед цим заявлялося, що дві черги застосовуватимуть з 13:00, а не 15:00.

«Причина зменшення обсягу обмежень зараз – екстрене постачання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі», – йдеться в повідомленні.

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