В Укрэнерго внесли изменения в применение графиков отключения света 26 июля

Сокращено на два часа время применения двух очередей отключения электроэнергии в пятницу.

Сокращено на два часа время применения двух очередей отключения электроэнергии в пятницу.26 июля в Украине отключения света будут применять до конца дня, однако часы применения двух очередей будут меньше. Об этом заявили в Укрэнерго.

По данным компании, до 15:00 и в промежутках 18:00 – 20:00, 23:00 – 24:00 будет применяться одна очередь отключений.

3 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 будут задействованы две очереди отключений. Перед этим заявлялось, что две очереди будут применяться с 13:00, а не с 15:00.

«Причина уменьшения объема ограничений сейчас – экстренные поставки излишков электроэнергии из энергосистемы Польши», – говорится в сообщении.

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