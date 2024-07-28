В Запоріжжі викрито правоохоронця, що незаконно заволодів понад 700 000 гривень

Підозрюваний в 2023 році під час огляду місця події заволодів заощадженнями померлої особи в сумі 20 000 доларів та 56000 гривень.

В Запоріжжі викрито правоохоронця, що незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму понад 700 тисяч гривень. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Так, одному працівнику одного з правоохоронних органів в м. Запоріжжі повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану та за фактом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 185, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, співробітник правоохоронного органу в 2023 році під час огляду місця події заволодів заощадженнями померлої особи в сумі 20 000 доларів та 56000 гривень.

Проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання, роботи та в автотранспорті осіб, причетних до вчинення злочину, де було виявлено докази незаконної діяльності, а також предмети, схожі на боєприпаси.

Слідство триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.