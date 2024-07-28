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В Запорожье разоблачен правоохранитель, незаконно завладевший свыше 700 000 гривен

23:59, 28 июля 2024
Подозреваемый в 2023 году во время осмотра места происшествия завладел сбережениями умершего в сумме 20 000 долларов и 56000 гривен.
В Запорожье разоблачен правоохранитель, незаконно завладевший свыше 700 000 гривен
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В Запорожье разоблачен правоохранитель, незаконно завладевший денежными средствами на общую сумму более 700 тысяч гривен. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

Так, одному работнику одного из правоохранительных органов в г. Запорожье уведомлено о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения и по факту злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 185, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

По данным следствия, сотрудник правоохранительного органа в 2023 году во время осмотра места происшествия завладел сбережениями умершего в сумме 20 000 долларов и 56000 гривен.

Проведены санкционированные обыски по местам жительства, работы и автотранспорте лиц, причастных к совершению преступления, где были обнаружены доказательства незаконной деятельности, а также предметы, похожие на боеприпасы.

Следствие продолжается, проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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