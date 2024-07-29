Мер Дніпра Борис Філатов закликав готуватися до «графіків включення світла»

За словами Бориса Філатова, під час опалювального сезону людям слід готуватися до отримання сповіщень не про те, коли вони не буде світла, а таких, де пишуть, коли воно буде.

Міський голова Дніпра Борис Філатов зазначив, що ситуація в енергетиці важка, тому українцям потрібно під час майбутнього опалювального сезону готуватися до графіків включення світла, а не до графіків відключення. Таку думку Філатов висловив у інтерв’ю РБК.

"Хочу сказати, що нам потрібно готуватися, скажімо так, не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії. Це базові речі, у будь-якому разі під час опалювального сезону зростатиме енергоспоживання, і тому це дуже велика проблема", - сказав Філатов.

За словами мера Дніпра, багато людей не можуть зв'язати між собою відсутність електропостачання з відсутністю води та відсутністю опалення. Він пояснив, що причина в тому, що якщо немає електропостачання, тоді не працюють насоси. А якщо не працюють насоси, то немає води, а якщо не працюють насоси, немає води, а вода – це теплоносій, то немає опалення.

Також Філатов зауважив, що не все можна заживити за допомогою генераторів.

"У наших співгромадян є така ілюзія, що все можна втримати на генераторі. Я не хочу зараз читати дуже довгі лекції стосовно того, як працює комунальне господарство, що таке висока сторона, що таке низька сторона, але скажімо так, є таке обладнання, яке неможливо втримати генераторами, якщо це не генератори з якимись просто колосальними мегаваттами", - заявив міський голова.

Як пояснив Філатов, через мобілізацію та демографічну кризу немає достатньо людей, які б обслуговували генератори, міняли масло, фільтри, вмикали/вимикали.

"Тому я хотів би, щоб ми як відповідальні громадяни уявляли собі, що неможливо під час постійних обстрілів та блекаутів втримати на генераторах систему мільйонного міста, і не мільйонного також", - заявив Борис Філатов.

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