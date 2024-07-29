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Мер Дніпра Борис Філатов закликав готуватися до «графіків включення світла»

11:14, 29 липня 2024
За словами Бориса Філатова, під час опалювального сезону людям слід готуватися до отримання сповіщень не про те, коли вони не буде світла, а таких, де пишуть, коли воно буде.
Мер Дніпра Борис Філатов закликав готуватися до «графіків включення світла»
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Міський голова Дніпра Борис Філатов зазначив, що ситуація в енергетиці важка, тому українцям потрібно під час майбутнього опалювального сезону готуватися до графіків включення світла, а не до графіків відключення. Таку думку Філатов висловив у інтерв’ю РБК.

"Хочу сказати, що нам потрібно готуватися, скажімо так, не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії. Це базові речі, у будь-якому разі під час опалювального сезону зростатиме енергоспоживання, і тому це дуже велика проблема", - сказав Філатов.

За словами мера Дніпра, багато людей  не можуть зв'язати між собою відсутність електропостачання з відсутністю води та відсутністю опалення. Він пояснив, що причина в тому, що якщо немає електропостачання, тоді не працюють насоси. А якщо не працюють насоси, то немає води, а якщо не працюють насоси, немає води, а вода – це теплоносій, то немає опалення.

Також Філатов зауважив, що не все можна заживити за допомогою генераторів.

"У наших співгромадян є така ілюзія, що все можна втримати на генераторі. Я не хочу зараз читати дуже довгі лекції стосовно того, як працює комунальне господарство, що таке висока сторона, що таке низька сторона, але скажімо так, є таке обладнання, яке неможливо втримати генераторами, якщо це не генератори з якимись просто колосальними мегаваттами", - заявив міський голова.

Як пояснив Філатов, через мобілізацію та демографічну кризу немає достатньо людей, які б обслуговували генератори, міняли масло, фільтри, вмикали/вимикали.

"Тому я хотів би, щоб ми як відповідальні громадяни уявляли собі, що неможливо під час постійних обстрілів та блекаутів втримати на генераторах систему мільйонного міста, і не мільйонного також", - заявив Борис Філатов.

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