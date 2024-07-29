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У Одесі затримали 6 чоловіків, які на замовлення спецслужб рф спалили 15 авто ЗСУ

12:43, 29 липня 2024
Фігуранти вночі об’їжджали територію міста, де намагались виявити місця паркування авто військовослужбовців ЗСУ.
У Одесі затримали 6 чоловіків, які на замовлення спецслужб рф спалили 15 авто ЗСУ
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У Одесі правоохоронці викрили та повідомили про підозру шістьом місцевим мешканцям у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, в одному із ТГ-каналів представник країни-агресора запропонував підозрюваним підзаробити грошей, на що вони погодились. На замовлення російського куратора вони мали підпалювати військові автомобілі в Одесі.

Фігуранти вночі об’їжджали територію міста, де намагались виявити місця паркування авто військовослужбовців ЗСУ. Узгодивши координати та цілі для підпалу з російським агентом, вони отримували «наказ» на їх знищення.

Загоряння транспорту вони знімали на відео та відправляли «замовнику», після чого отримували гроші. Фільмування ворог використовував для створення хибного інформаційного приводу для пропагандистських медіаресурсів рф щодо діяльності на території Одеси антиукраїнського підпілля.

«За підпал одного авто спецслужби рф обіцяли велику нагороду, але фактично платили від 5 до 8 тис гривень.

Наразі встановлено, що протягом червня - липня цього року зловмисники підпалили п'ятнадцять авто ЗСУ», - заявили у прокуратурі.

Підозрювані — шестеро жителів Одеси,  найстаршому з групи 23 роки, наймолодшому учаснику виповнилось 18. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, пляшки із запалювальною сумішшю та банківські картки, куди надходили російські гроші.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення – підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості  внесення застави. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

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