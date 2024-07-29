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За які хірургічні операції українцям не потрібно платити: перелік

16:51, 29 липня 2024
Стало відомо, які операції роблять безкоштовно у стаціонарі.
За які хірургічні операції українцям не потрібно платити: перелік
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У Національній службі здоров'я України розповіли, які послуги можуть отримати пацієнти за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» безкоштовно.

Так, у межах пакета безоплатними для пацієнтів є:

  • первинний огляд пацієнтів лікарем із визначенням подальшого маршруту пацієнта;
  • проведення лабораторних та інструментальних обстежень;
  • передопераційний огляд пацієнтів анестезіологом;
  • своєчасне знеболення, анестезіологічне забезпечення, за необхідності – процедурна седація, на всіх етапах діагностики та лікування, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів;
  • хірургічні операції;
  • інтенсивна терапія у випадку виникнення загрозливих для життя пацієнтів станів;
  • післяопераційний моніторинг та подальша медикаментозна терапія;
  • наявність рішення мультидисциплінарної онкологічної групи спеціалістів щодо планового оперативного втручання через злоякісне новоутворення;
  • забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, коштом інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами;
  • цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд;
  • харчування в умовах стаціонару.

Пацієнтам мають зробити усі необхідні, відповідно до їхнього стану здоров’я та в межах галузевих стандартів, обстеження. І всі ці обстеження є безкоштовними.

Зокрема, це такі лабораторні обстеження як:

  • розгорнутий клінічний аналіз крові;
  • визначення групи крові і резус-фактора;
  • біохімічний аналіз крові;
  • коагуляційний гемостаз;
  • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  • С-реактивний білок;
  • дослідження спинномозкової рідини;
  • тестування на гепатити, ВІЛ відповідно до галузевих стандартів;
  • загальний аналіз сечі;
  • бактеріологічні дослідження з визначенням якісного і кількісного складу мікроорганізмів та їх чутливість до антимікробних препаратів;
  • гістологічні, цитологічні та патоморфологічні дослідження.

Перелік інструментальних обстежень:

  • електрокардіографія (ЕКГ);
  • ультразвукові дослідження, зокрема, із проведенням доплерографії та ехокардіографії;
  • ендоскопічні та  рентгенологічні дослідження;
  • комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія та інші інструментальні дослідження відповідно до галузевих стандартів.

Чи має пацієнт платити за анастезію та складні операції

У НСЗУ підкреслили, що пацієнт не повинен платити за анестезію.

«В закладах, які мають договір із НСЗУ, анестезія та консультація анестезіолога включені в послугу хірургічної операції та покривається Програмою медичних гарантій», – йдеться у повідомленні.

У НСЗУ додали, що всі оперативні втручання в лікарнях, які мають договір з НСЗУ за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» і отримують кошти з державного бюджету за це є безоплатними для пацієнтів. 

Чи покриває ПМГ планові операції

Програма медичних гарантій також покриває планові операції.

«Безоплатну операцію можна зробити в тих медичних закладах, які мають договір на пакет «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Якщо мова йде про планові операції, необхідно мати направлення сімейного або лікуючого лікаря», – зазначили в НСЗУ.

Що знайти у своєму місті лікарню, яка має договір на цей пакет, треба зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Або скористайтесь дашбордом «Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги». 

У НСЗУ додали, що для невідкладних випадків направлення від лікаря не потрібно.

«При доставленні бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, при самозверненні у невідкладному стані, а також під час переведення з іншого медичного закладу пацієнт/пацієнтка отримують медичну допомогу в рамках пакета «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» безоплатно, без направлення», – резюмували у НСЗУ.  

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