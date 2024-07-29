За які хірургічні операції українцям не потрібно платити: перелік

Стало відомо, які операції роблять безкоштовно у стаціонарі.

У Національній службі здоров'я України розповіли, які послуги можуть отримати пацієнти за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» безкоштовно.

Так, у межах пакета безоплатними для пацієнтів є:

первинний огляд пацієнтів лікарем із визначенням подальшого маршруту пацієнта;

проведення лабораторних та інструментальних обстежень;

передопераційний огляд пацієнтів анестезіологом;

своєчасне знеболення, анестезіологічне забезпечення, за необхідності – процедурна седація, на всіх етапах діагностики та лікування, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів;

хірургічні операції;

інтенсивна терапія у випадку виникнення загрозливих для життя пацієнтів станів;

післяопераційний моніторинг та подальша медикаментозна терапія;

наявність рішення мультидисциплінарної онкологічної групи спеціалістів щодо планового оперативного втручання через злоякісне новоутворення;

забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, коштом інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами;

цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд;

харчування в умовах стаціонару.

Пацієнтам мають зробити усі необхідні, відповідно до їхнього стану здоров’я та в межах галузевих стандартів, обстеження. І всі ці обстеження є безкоштовними.

Зокрема, це такі лабораторні обстеження як:

розгорнутий клінічний аналіз крові;

визначення групи крові і резус-фактора;

біохімічний аналіз крові;

коагуляційний гемостаз;

глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

С-реактивний білок;

дослідження спинномозкової рідини;

тестування на гепатити, ВІЛ відповідно до галузевих стандартів;

загальний аналіз сечі;

бактеріологічні дослідження з визначенням якісного і кількісного складу мікроорганізмів та їх чутливість до антимікробних препаратів;

гістологічні, цитологічні та патоморфологічні дослідження.

Перелік інструментальних обстежень:

електрокардіографія (ЕКГ);

ультразвукові дослідження, зокрема, із проведенням доплерографії та ехокардіографії;

ендоскопічні та рентгенологічні дослідження;

комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія та інші інструментальні дослідження відповідно до галузевих стандартів.

Чи має пацієнт платити за анастезію та складні операції

У НСЗУ підкреслили, що пацієнт не повинен платити за анестезію.

«В закладах, які мають договір із НСЗУ, анестезія та консультація анестезіолога включені в послугу хірургічної операції та покривається Програмою медичних гарантій», – йдеться у повідомленні.

У НСЗУ додали, що всі оперативні втручання в лікарнях, які мають договір з НСЗУ за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» і отримують кошти з державного бюджету за це є безоплатними для пацієнтів.

Чи покриває ПМГ планові операції

Програма медичних гарантій також покриває планові операції.

«Безоплатну операцію можна зробити в тих медичних закладах, які мають договір на пакет «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Якщо мова йде про планові операції, необхідно мати направлення сімейного або лікуючого лікаря», – зазначили в НСЗУ.

Що знайти у своєму місті лікарню, яка має договір на цей пакет, треба зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Або скористайтесь дашбордом «Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги».

У НСЗУ додали, що для невідкладних випадків направлення від лікаря не потрібно.

«При доставленні бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, при самозверненні у невідкладному стані, а також під час переведення з іншого медичного закладу пацієнт/пацієнтка отримують медичну допомогу в рамках пакета «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» безоплатно, без направлення», – резюмували у НСЗУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.