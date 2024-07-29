За які хірургічні операції українцям не потрібно платити: перелік

У Національній службі здоров'я України розповіли, які послуги можуть отримати пацієнти за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» безкоштовно.
Так, у межах пакета безоплатними для пацієнтів є:
Пацієнтам мають зробити усі необхідні, відповідно до їхнього стану здоров’я та в межах галузевих стандартів, обстеження. І всі ці обстеження є безкоштовними.
Зокрема, це такі лабораторні обстеження як:
Перелік інструментальних обстежень:
Чи має пацієнт платити за анастезію та складні операції
У НСЗУ підкреслили, що пацієнт не повинен платити за анестезію.
«В закладах, які мають договір із НСЗУ, анестезія та консультація анестезіолога включені в послугу хірургічної операції та покривається Програмою медичних гарантій», – йдеться у повідомленні.
У НСЗУ додали, що всі оперативні втручання в лікарнях, які мають договір з НСЗУ за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» і отримують кошти з державного бюджету за це є безоплатними для пацієнтів.
Чи покриває ПМГ планові операції
Програма медичних гарантій також покриває планові операції.
«Безоплатну операцію можна зробити в тих медичних закладах, які мають договір на пакет «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Якщо мова йде про планові операції, необхідно мати направлення сімейного або лікуючого лікаря», – зазначили в НСЗУ.
Що знайти у своєму місті лікарню, яка має договір на цей пакет, треба зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Або скористайтесь дашбордом «Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги».
У НСЗУ додали, що для невідкладних випадків направлення від лікаря не потрібно.
«При доставленні бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, при самозверненні у невідкладному стані, а також під час переведення з іншого медичного закладу пацієнт/пацієнтка отримують медичну допомогу в рамках пакета «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» безоплатно, без направлення», – резюмували у НСЗУ.
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