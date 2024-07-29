За какие хирургические операции украинцам не нужно платить: список

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, какие услуги могут получить пациенты по пакету «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» бесплатно.
Так, в пределах пакета бесплатными для пациентов являются:
Пациентам должны сделать все необходимые, в соответствии с их состоянием здоровья и в пределах отраслевых стандартов, обследование. И все эти обследования бесплатны.
В частности, это такие лабораторные обследования как:
Список инструментальных обследований:
Должен ли пациент платить за анестезию и сложные операции
В НСЗУ подчеркнули, что пациент не должен платить за анестезию.
«В учреждениях, имеющих договор с НСЗУ, анестезия и консультация анестезиолога включены в услугу хирургической операции и покрываются Программой медицинских гарантий», – говорится в сообщении.
В НСЗУ добавили, что все оперативные вмешательства в больницах, имеющих договор с НСЗУ по пакету «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» и получают средства из государственного бюджета за это безвозмездны для пациентов.
Покрывает ли ПМГ плановые операции
Программа медицинских гарантий также охватывает плановые операции.
«Бесплатную операцию можно сделать в медицинских учреждениях, которые имеют договор на пакет «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях». Если речь идет о плановых операциях, необходимо иметь направление семейного или лечащего врача», – отметили в НСЗУ.
Что найти в своем городе больницу, имеющую договор на этот пакет, нужно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Или воспользуйтесь дашбордом «Электронная карта мест предоставления услуг медицинской помощи».
В НСЗУ добавили, что для неотложных случаев направление от врача не требуется.
«При доставлении бригадой экстренной (скорой) медицинской помощи, при самообращении в неотложном состоянии, а также при переводе из другого медицинского учреждения пациент/пациентка получают медицинскую помощь в рамках пакета «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» безвозмездно, без направления» , – резюмировали в НСЗУ.
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