За какие хирургические операции украинцам не нужно платить: список

Стало известно, какие операции производят бесплатно в стационаре.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, какие услуги могут получить пациенты по пакету «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» бесплатно.

Так, в пределах пакета бесплатными для пациентов являются:

первичный осмотр пациентов врачом с определением дальнейшего маршрута пациента;

проведение лабораторных и инструментальных обследований;

предоперационный осмотр пациентов анестезиологом;

своевременное обезболивание, анестезиологическое обеспечение, при необходимости – процедурная седация, на всех этапах диагностики и лечения, круглосуточный доступ к ненаркотическим и наркотическим обезболивающим средствам;

хирургические операции;

интенсивная терапия в случае возникновения угрожающих жизни пациентов состояний;

послеоперационный мониторинг и последующая медикаментозная терапия;

наличие решения мультидисциплинарной онкологической группы специалистов по плановому оперативному вмешательству из-за злокачественного новообразования;

обеспечение лекарственными средствами, снабжение которых осуществляется путем централизованных закупок Минздрава, за счет других программ центрального и местного бюджетов, а также лекарственными средствами, определенными Национальным перечнем основных лекарственных средств, необходимыми медицинскими изделиями и расходными материалами;

круглосуточное врачебное наблюдение и медсестринский уход;

питание в условиях стационара.

Пациентам должны сделать все необходимые, в соответствии с их состоянием здоровья и в пределах отраслевых стандартов, обследование. И все эти обследования бесплатны.

В частности, это такие лабораторные обследования как:

развернутый клинический анализ крови;

определение группы крови и резус-фактора;

биохимический анализ крови;

коагуляционный гемостаз;

глюкоза в цельной крови или сыворотке крови;

С-реактивный белок;

исследование спинномозговой жидкости;

тестирование на гепатиты, ВИЧ в соответствии с отраслевыми стандартами;

общий анализ мочи;

бактериологические исследования с определением качественного и количественного состава микроорганизмов и их чувствительность к антимикробным препаратам;

гистологические, цитологические и патоморфологические исследования

Список инструментальных обследований:

электрокардиография (ЭКГ);

ультразвуковые исследования, в частности с проведением доплерографии и эхокардиографии;

эндоскопические и рентгенологические исследования;

компьютерная и магнитно-резонансная томография и другие инструментальные исследования в соответствии с отраслевыми стандартами.

Должен ли пациент платить за анестезию и сложные операции

В НСЗУ подчеркнули, что пациент не должен платить за анестезию.

«В учреждениях, имеющих договор с НСЗУ, анестезия и консультация анестезиолога включены в услугу хирургической операции и покрываются Программой медицинских гарантий», – говорится в сообщении.

В НСЗУ добавили, что все оперативные вмешательства в больницах, имеющих договор с НСЗУ по пакету «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» и получают средства из государственного бюджета за это безвозмездны для пациентов.

Покрывает ли ПМГ плановые операции

Программа медицинских гарантий также охватывает плановые операции.

«Бесплатную операцию можно сделать в медицинских учреждениях, которые имеют договор на пакет «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях». Если речь идет о плановых операциях, необходимо иметь направление семейного или лечащего врача», – отметили в НСЗУ.

Что найти в своем городе больницу, имеющую договор на этот пакет, нужно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Или воспользуйтесь дашбордом «Электронная карта мест предоставления услуг медицинской помощи».

В НСЗУ добавили, что для неотложных случаев направление от врача не требуется.

«При доставлении бригадой экстренной (скорой) медицинской помощи, при самообращении в неотложном состоянии, а также при переводе из другого медицинского учреждения пациент/пациентка получают медицинскую помощь в рамках пакета «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» безвозмездно, без направления» , – резюмировали в НСЗУ.

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