В Одессе задержали 6 мужчин, которые по заказу спецслужб рф сожгли 15 авто ВСУ

Фигуранты ночью объезжали территорию города, где пытались обнаружить места парковки авто военнослужащих ВСУ.

В Одессе правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении шестерым местным жителям в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, в одном из ТГ-каналов представитель страны-агрессора предложил подозреваемым подзаработать денег, на что они согласились. По заказу российского куратора они должны были поджигать военные автомобили в Одессе.

Фигуранты ночью объезжали территорию города, где пытались обнаружить места парковки авто военнослужащих ВСУ. Согласовав координаты и цели для поджога с российским агентом, они получали «приказ» на их уничтожение.

Возгорание транспорта они снимали на видео и отправляли заказчику, после чего получали деньги. Фильмирование враг использовал для создания ложного информационного повода для пропагандистских медиаресурсов россии относительно деятельности на территории Одессы антиукраинского подполья.

«За поджог одного авто спецслужбы россии обещали большую награду, но фактически платили от 5 до 8 тыс гривен.

Установлено, что в течение июня - июля этого года злоумышленники подожгли пятнадцать авто ВСУ», - заявили в прокуратуре.

Подозреваемые — шесть жителей Одессы, самому старшему из группы 23 года, младшему участнику исполнилось 18. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, бутылки с зажигательной смесью и банковские карты, куда поступали российские деньги.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения – подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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