Мэр Днепра Борис Филатов призвал готовиться к «графикам включения света»

По словам Бориса Филатова, во время отопительного сезона людям следует готовиться к получению уведомлений не о том, когда они не будут света, а таких, где пишут, когда он будет.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что ситуация в энергетике тяжелая, поэтому украинцам нужно во время предстоящего отопительного сезона готовиться к графикам включения света, а не к графикам отключения. Такое мнение Филатов высказал в интервью РБК.

"Хочу сказать, что нам нужно готовиться, скажем так, не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии. Это базовые вещи, во всяком случае, во время отопительного сезона будет расти энергопотребление, и поэтому это очень большая проблема", - сказал Филатов. .

По словам мэра Днепра, многие не могут связать между собой отсутствие электроснабжения с отсутствием воды и отсутствием отопления. Он объяснил, что причина состоит в том, что если нет электроснабжения, тогда не работают насосы. А если не работают насосы, нет воды, а если не работают насосы, нет воды, а вода – это теплоноситель, то нет отопления.

Также Филатов заметил, что не все можно запитать с помощью генераторов.

"У наших сограждан есть такая иллюзия, что все можно удержать на генераторе. Я не хочу сейчас читать очень длинные лекции по поводу того, как работает коммунальное хозяйство, что такое высокая сторона, что такое низкая сторона, но скажем так, такое оборудование, которое невозможно удержать генераторами, если это не генераторы с какими-то просто колоссальными мегаваттами", - заявил городской голова.

Как пояснил Филатов, из-за мобилизации и демографического кризиса нет достаточно людей, которые бы обслуживали генераторы, меняли масло, фильтры, включали/выключали.

"Поэтому я бы хотел, чтобы мы как ответственные граждане представляли себе, что невозможно во время постоянных обстрелов и блекаутов удержать на генераторах систему миллионного города, и не миллионного также", - заявил Борис Филатов.

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