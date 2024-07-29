У Києві через прогнозовану негоду приспустили головний прапор України

29 липня прогнозують пориви вітру 15–20 м/с.

Джерело фото: КМДА

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У столиці через прогнозовану негоду приспустили головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». Він залишиться приспущеним до покращення погодних умов, пишуть у КМДА.

За прогнозами Українського гідрометцентру, у Києві 29 липня пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Споруда флагштока є найбільшою в Україні: висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Як писала «Судово-юридична газета», киян попередили про небезпечні метеорологічні явища у вівторок, 30 липня.

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