В Киеве из-за прогнозируемой непогоды приспустили главный флаг Украины

29 июля прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

Источник фото: КГГА

В столице из-за прогнозируемой непогоды был опущен главный флаг Украины, установленный на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне». Он останется приспущенным до улучшения погодных условий, пишут в КГГА.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве 29 июля порывы ветра 15–20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Сооружение флагштока является наибольшим в Украине: высота – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Как писала «Судебно-юридическая газета», киевлян предупредили об опасных метеорологических явлениях во вторник, 30 июля.

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