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Намагались заволодіти майном ДП стратегічного значення: викрили злочинну схему девелоперів

10:36, 31 липня 2024
На місці підприємства фігуранти планували збудувати багатоповерхівки або торгові центри.
Намагались заволодіти майном ДП стратегічного значення: викрили злочинну схему девелоперів
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці викрили злочинну схему девелоперів, які намагались заволодіти нерухомим майном держпідприємства стратегічного значення вартістю майже чотири мільйони гривень розташований на 4,5 гектара землі в Києві.

У відомстві зазначають, що дізнавшись про те, що державне підприємство нещодавно виготовило технічну документацію для реєстрації права власності на цю нерухомість, зловмисники вирішили заволодіти державним майном обманним шляхом.

Для цього організатори залучили співвласника та директора товариства з виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна, державного реєстратора, приватних нотаріусів та номінальних власників підконтрольних зловмисникам девелоперських підприємств.

На підставі підроблених документів вони здійснили первинну реєстрацію права власності державного майна на підконтрольне їм фіктивне підприємство. Злочинці планували здійснити ще декілька правочинів, у результаті яких право власності на об’єкт державного майна мало перейти до підконтрольних одному з організаторів бізнес-структур, однак були ідентифіковані правоохоронцями.

Поліцейські провели тринадцять обшуків за місцем проживання й роботи фігурантів, в ході яких вилучили цифрові носії з доказами вчинених злочинів.

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру пʼятьом учасникам злочинної схеми.

Наразі досудове розслідування триває — встановлюються інші обставини та особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

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