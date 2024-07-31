Пытались завладеть имуществом ГП стратегического значения: разоблачили преступную схему девелоперов

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили преступную схему девелоперов, пытавшихся завладеть недвижимым имуществом госпредприятия стратегического значения стоимостью почти четыре миллиона гривен, расположенного на 4,5 гектара земли в Киеве.
В ведомстве отмечают, что, узнав о том, что государственное предприятие недавно изготовило техническую документацию для регистрации права собственности на эту недвижимость, злоумышленники решили завладеть государственным имуществом обманным путем.
Для этого организаторы привлекли совладельца и директора общества по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества, государственного регистратора, частных нотариусов и номинальных владельцев, подконтрольных злоумышленникам девелоперских предприятий.
На основании поддельных документов они провели первичную регистрацию права собственности государственного имущества на подконтрольное им фиктивное предприятие. Преступники планировали совершить еще несколько сделок, в результате которых право собственности на объект государственного имущества должно было перейти к подконтрольным одному из организаторов бизнес-структур, однако были идентифицированы правоохранителями.
Полицейские провели тринадцать обысков по месту жительства и работы фигурантов, в ходе которых изъяли цифровые носители с поличным.
Следователи Нацполиции сообщили о подозрении пяти участникам преступной схемы.
Пока досудебное расследование продолжается — устанавливаются другие обстоятельства и лица, которые могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения.
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