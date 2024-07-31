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Пытались завладеть имуществом ГП стратегического значения: разоблачили преступную схему девелоперов

10:36, 31 июля 2024
На месте предприятия фигуранты планировали построить многоэтажки или торговые центры.
Пытались завладеть имуществом ГП стратегического значения: разоблачили преступную схему девелоперов
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили преступную схему девелоперов, пытавшихся завладеть недвижимым имуществом госпредприятия стратегического значения стоимостью почти четыре миллиона гривен, расположенного на 4,5 гектара земли в Киеве.

В ведомстве отмечают, что, узнав о том, что государственное предприятие недавно изготовило техническую документацию для регистрации права собственности на эту недвижимость, злоумышленники решили завладеть государственным имуществом обманным путем.

Для этого организаторы привлекли совладельца и директора общества по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества, государственного регистратора, частных нотариусов и номинальных владельцев, подконтрольных злоумышленникам девелоперских предприятий.

На основании поддельных документов они провели первичную регистрацию права собственности государственного имущества на подконтрольное им фиктивное предприятие. Преступники планировали совершить еще несколько сделок, в результате которых право собственности на объект государственного имущества должно было перейти к подконтрольным одному из организаторов бизнес-структур, однако были идентифицированы правоохранителями.

Полицейские провели тринадцать обысков по месту жительства и работы фигурантов, в ходе которых изъяли цифровые носители с поличным.

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении пяти участникам преступной схемы.

Пока досудебное расследование продолжается — устанавливаются другие обстоятельства и лица, которые могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения.

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