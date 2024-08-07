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Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та строку загальної мобілізації

12:05, 7 серпня 2024
Строк дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжено на 90 днів.
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та строку загальної мобілізації
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Закони про продовження воєнного стану та строку загальної мобілізації ще на 90 днів, до 9 листопада 7 серпня повернуто з підписом від Президента України Володимира Зеленського.

Як писала «Судово-юридична газета», 23 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкти Президента України  Володимира Зеленського «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

Як писала раніше «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроекти про затвердження указів щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Законопроекти 11433 та 11434 зареєстровані 23 липня.

Воєнний стан та мобілізація продовжуються на 90 днів, починаючи з 12 серпня до 9 листопада.

Це вже дванадцяте голосування Верховної Ради за продовження дії воєнного стану з початку повномасштабної війни росії проти України.

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