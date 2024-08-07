Зеленский подписал законы о продлении военного положения и сроке общей мобилизации

Срок действия военного положения и общей мобилизации продлен на 90 дней.

Законы о продлении военного положения и сроке общей мобилизации еще на 90 дней, до 9 ноября 7 августа возвращены с подписью от Президента Украины Владимира Зеленского.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 23 июля Верховная Рада проголосовала за законопроекты Президента Украины Владимира Зеленского «О продлении срока действия военного положения в Украине» и «О продлении срока проведения общей мобилизации».

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты об утверждении указов о продлении военного положения и общей мобилизации.

Законопроекты 11433 и 11434 зарегистрированы 23 июля.

Военное положение и мобилизация продолжаются на 90 дней, начиная с 12 августа до 9 ноября.

Это уже двенадцатое голосование Верховной Рады за продолжение военного положения с начала полномасштабной войны россии против Украины.

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