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У Києві 20-річний молодик підпалив автомобіль військового за 3 тисячі доларів, які він так і не отримав

11:54, 13 серпня 2024
Підозрюваному запропонували за 3000 доларів підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю.
У Києві 20-річний молодик підпалив автомобіль військового за 3 тисячі доларів, які він так і не отримав
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У Києві повідомлено про підозру 20-річному молодику, який за 3 тисячі доларів спалив автомобіль військового. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що 5 серпня 2024 року, шукаючи підробіток, підозрюваний отримав повідомлення в Telegram від користувача, який запропонував за 3000 доларів підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю ЗСУ чи інших військових формувань.

В подальшому молодик у супермаркеті придбав рідину для розпалювання вогню. Дорогою додому на вулиці Підвисоцького у Печерському районі столиці він побачив автомобіль марки «FORD» з номерами на чорному фоні, що мав темно-зелене забарвлення. Тож саме цю машину він вирішив підпалити.

«Вночі зловмисник, використовуючи рідину для розпалювання багаття, облив нею капот автомобіля та підпалив його. На свій мобільний телефон палій зняв як машина горить з метою подальшого звітування замовнику», — розповіли у прокуратурі.

Зловмисника затримали та повідомили про підозру. Крім того, його перевіряють не причетність до підпалу ще одного автомобіля ЗСУ у Печерському районі.

Зазначається, що обіцяні 3000 доларів палій так і не отримав.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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