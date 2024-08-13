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В Киеве 20-летний парень поджег автомобиль военного за 3 тысячи долларов, которые он так и не получил

11:54, 13 августа 2024
Подозреваемому предложили за 3000 долларов поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему.
В Киеве 20-летний парень поджег автомобиль военного за 3 тысячи долларов, которые он так и не получил
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В Киеве сообщено о подозрении 20-летнему молодому человеку, который за 3 тысячи долларов сжег автомобиль военного. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что 5 августа 2024 года в поисках подработки подозреваемый получил сообщение в Telegram от пользователя, который предложил за 3000 долларов поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему ВСУ или других военных формирований.

В дальнейшем молодой человек в супермаркете приобрел жидкость для разжигания огня. По дороге домой на улице Подвысоцкого в Печерском районе столицы он увидел автомобиль марки «FORD» с номерами на черном фоне с темно-зеленой окраской. Именно эту машину он решил поджечь.

«Ночью злоумышленник, используя жидкость для разжигания костра, облил ею капот автомобиля и поджег его. На свой мобильный телефон поджигатель снял как машина горит с целью дальнейшей отчетности заказчику», — рассказали в прокуратуре.

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении. Кроме того, его проверяют не причастность к поджогу еще одного автомобиля ВСУ в Печерском районе.

Отмечается, что обещанные 3000 долларов поджигатель так и не получил.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

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