Практика судів
  1. В Україні

На Одещині викрили співробітників міграційної служби на оформленні ухилянтам закордонних паспортів

21:37, 23 серпня 2024
В Одеській області викрито корупційну схему з оформлення закордонних паспортів військовозобов'язаним для уникнення мобілізації.
На Одещині викрили співробітників міграційної служби на оформленні ухилянтам закордонних паспортів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині викрито корупційну схему в міграційній службі, в рамках якої за гроші оформляли закордонні паспорти для військовозобов'язаних, які ухилялися від мобілізації. Про це пише Офіс Генерального прокурора.

Повідомлено про підозру начальнику та двом спеціалістам одного з відділів ГУ ДМС в Одеській області, посадовцю регіонального підрозділу Центру надання адмінпослуг, а також двом їхнім спільникам. Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, організатором схеми стала начальниця місцевого райвідділу ДМС. Вона разом зі спільниками організувала механізм дистанційного оформлення паспортів для виїзду за кордон. Військовозобов'язані могли отримати документи без особистої присутності в Україні. Процедура включала зняття відбитків пальців та фото з дистанційно надісланих світлин. Готові паспорти передавалися замовникам через посередників.

Вартість такого документу варіювалася від 500 до 2,5 тисяч доларів США. Загалом підозрювані отримали замовлення на оформлення понад 150 паспортів. Ця схема дозволяла військовозобов'язаним уникати повернення в Україну, не ставати на облік у ТЦК та СП і уникати мобілізації.

Важливо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Після завершення вже оголошеного конкурсу, знадобиться ще один конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду

У ВАКС повідомили, що проведення нового конкурсу на посади суддів першої інстанції Антикорупційного суду є реальною перспективою.

Всього 62 суди мають бомбосховища та укриття, але їх потрібно ще облаштувати – ДСА

Державна судова адміністрація та Вища рада правосуддя пропонують судам звернути увагу на безпеку здійснення правосуддя.

Кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: повний список

Серед претендентів на дві посади членів Ради правосуддя - судді Верховного Суду, ВАКС, апеляційних та місцевих судів, а також начальник ТУ ДСА.

Суддів з судів, територіальна підсудність яких була змінена, краще відряджати в ті суди, в які передані їх справи – Верховний Суд

У Верховному Суді намагаються збалансувати навантаження між судами, яким визначена територіальна підсудність судів, розташованих на окупованих територіях.

Призначено нового члена Етичної ради: що відомо

Членом Етичної ради для перевірки кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя призначено колишнього прокурора із США Пітера Шенка.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Марина Лук’яненко
    Марина Лук’яненко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду