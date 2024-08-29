У посадовця Нацполіції з Києва виявили необґрунтованих активів на понад 3,3 млн грн

НАЗК з’ясувало, що посадовець, який понад 30 років працює в правоохоронних органах, а також його дружина та дочка не мали законних доходів для придбання низки активів.

Фото: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратуризаявили позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими та конфіскацію активів начальника одного з відділів Головного управління Національної поліції у м. Києві. Про це поінформували у пресслужбі НАЗК.

У відомстві зазначають, що під час моніторингу способу життя службовця, який було розпочато після публікацій у ЗМІ, Національне агентство встановило ознаки набуття ним необґрунтованих активів на понад 3,3 млн грн.

«Так, на початку 2021 року його дочка придбала трьохкімнатну квартиру у Києві, яку через півтора року подарувала своїй матері, оцінивши її у 15 тис. грн. Саме таку вартість житла поліцейський вказав у своїй декларації за 2022 рік», - заявили у НАЗК.

Крім того, дружина посадовця того ж року стала ще й власницею автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG 2016 р.в., вартість якого, згідно з декларацією та відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів, складала всього 3 тис. грн.

НАЗК з’ясувало, що посадовець, який понад 30 років працює в правоохоронних органах, а також його дружина та дочка не мали законних доходів для придбання зазначених активів.

«З огляду на виявлені факти, САП звернулась до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація)», - додали у відомстві.

Також у НАЗК зазначили, що за заявою прокурора САП накладено арешт на квартиру та автомобіль співробітника поліції.

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