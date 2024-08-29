Нардеп Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса, він отримав переломи і травми — ЗМІ

Авто Toyota Land Cruiser Prado, у якому перебував нардеп Ігор Копитін, здійснило наїзд на бетонну перешкоду.

У середу, 28 серпня автомобіль, в якому перебував народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін, потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса. Про це повідомило видання «УП» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

У результаті аварії, яка сталася о 23:31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва, нардеп отримав переломи кісток, закриту черепно-мозкову та інші травми і його було шпиталізовано до Білоцерківської міської лікарні №2.

За даними джерел, авто Toyota Land Cruiser Prado здійснило наїзд на бетонну перешкоду.

Водій автомобіля отримав тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом хребта поперекового відділу, він шпіталізований до тієї ж лікарні.

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