Нардеп Копытин попал в ДТП на трассе Киев-Одесса, получил переломы и травмы — СМИ

Авто Toyota Land Cruiser Prado, в котором находился нардеп Игорь Копытин, совершило наезд на бетонное препятствие.

В среду, 28 августа, автомобиль, в котором находился народный депутат от «Слуги народа» Игорь Копытин, попал в ДТП на трассе Киев-Одесса. Об этом сообщило издание «УП» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В результате аварии, которая произошла в 23:31 в городе Белая Церковь на 78 км автодороги М-05 Киев-Одесса в направлении Киева, нардеп получил переломы костей, закрытую черепно-мозговую и другие травмы и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2.

По данным источников, авто Toyota Land Cruiser Prado совершило наезд на бетонное препятствие.

Водитель автомобиля получил телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом позвоночника поясничного отдела, он госпитализирован в ту же больницу.

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