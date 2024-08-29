У чиновника Нацполиции из Киева выявили необоснованных активов более чем на 3,3 млн грн

НАПК выяснило, что должностное лицо, более 30 лет работающее в правоохранительных органах, а также его жена и дочь не имели законных доходов для приобретения ряда активов.

Фото: НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными и конфискацию активов начальника одного из отделов Главного управления Национальной полиции в г. Киеве. Об этом проинформировали в пресс-службе НАПК.

В ведомстве отмечают, что во время мониторинга образа жизни служащего, начатого после публикаций в СМИ, Национальное агентство установило признаки приобретения им необоснованных активов более чем на 3,3 млн грн.

«Так, в начале 2021 года его дочь приобрела трехкомнатную квартиру в Киеве, которую через полтора года подарила своей матери, оценив ее в 15 тыс. грн. Именно такую ​​стоимость жилья полицейский указал в своей декларации за 2022 год», - заявили в НАПК.

Кроме того, супруга должностного лица в тот же год стала еще и владелицей автомобиля VOLKSWAGEN TOUAREG 2016 г.в., стоимость которого, согласно декларации и сведениям Единого государственного реестра транспортных средств, составляла всего 3 тыс. грн.

НАПК выяснило, что должностное лицо, более 30 лет работающее в правоохранительных органах, а также его жена и дочь не имели законных доходов для приобретения указанных активов.

«Учитывая выявленные факты, САП обратилась в суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства (гражданская конфискация)», - добавили в ведомстве.

Также в НАПК отметили, что по заявлению прокурора САП наложен арест на квартиру и автомобиль сотрудника полиции.

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