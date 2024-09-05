У Києві, поки поліцейські відпрацьовував виклик щодо порушення тиші, невідомі порізали колеса їхнього авто

У вчиненому підозрюють двох 22-річних місцевих мешканців.

У Києві, поки наряд співробітників Управління поліції охорони відпрацьовував виклик щодо порушення тиші у вечірній час, невідомі порізали колеса їхнього службового автомобіля. Подія відбулась днями в Печерському районі. Про це повідомили у поліції.

Як повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, у вчиненому підозрюють двох 22-річних місцевих мешканців.

«Молодики, перебуваючи напідпитку, порізали ножем шини службового авто й втекли. Втім вже за декілька годин ми їх розшукали та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - сказав Андрій Дуброва.

Слідчі повідомили чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.