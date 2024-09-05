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У Києві, поки поліцейські відпрацьовував виклик щодо порушення тиші, невідомі порізали колеса їхнього авто

19:20, 5 вересня 2024
У вчиненому підозрюють двох 22-річних місцевих мешканців.
У Києві, поки поліцейські відпрацьовував виклик щодо порушення тиші, невідомі порізали колеса їхнього авто
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У Києві, поки наряд співробітників Управління поліції охорони відпрацьовував виклик щодо порушення тиші у вечірній час, невідомі порізали колеса їхнього службового автомобіля. Подія відбулась днями в Печерському районі. Про це повідомили у поліції.

Як повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, у вчиненому підозрюють двох 22-річних місцевих мешканців.

«Молодики, перебуваючи напідпитку, порізали ножем шини службового авто й втекли. Втім вже за декілька годин ми їх розшукали та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - сказав Андрій Дуброва.

Слідчі повідомили чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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