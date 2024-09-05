В Киеве, пока полицейские отрабатывали вызов о нарушении тишины, неизвестные порезали колеса их авто

В совершенном подозревают двух 22-летних местных жителей.

В Киеве, пока наряд сотрудников Управления полиции охраны отрабатывал вызов по поводу нарушения тишины в вечернее время, неизвестные порезали колеса их служебного автомобиля. Событие произошло на днях в Печерском районе. Об этом сообщили в полиции.

Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, в совершенном подозревают двух 22-летних местных жителей.

«Молодые люди, будучи выпившими, порезали ножом шины служебного авто и сбежали. Впрочем, уже через несколько часов мы их разыскали и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - сказал Андрей Дуброва.

Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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