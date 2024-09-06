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У Києві викрили директора підприємства, який шляхом шахрайства заволодів судном «Готель Баккара»

11:48, 6 вересня 2024
Підприємець шляхом шахрайства переоформив право власності на судно «Готель Баккара».
У Києві викрили директора підприємства, який шляхом шахрайства заволодів судном «Готель Баккара»
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства, який заволодів судном «Готель Баккара» шляхом обману в особливо великих розмірах.

Як повідомила Київська міська прокуратура, банк-власник судна уклав договір його купівлі-продажу з підприємством за 28 млн гривень. Покупець мав заплатити продавцю частину грошей – 9 млн гривень у день угоди, решту - до визначеної дати. Право власності на судно мали переоформити лише після сплати покупцем повної вартості.

«Не маючи фінансової можливості виконати умови договору, підприємець шляхом шахрайства переоформив право власності на судно «Готель Баккара», - заявили у прокуратурі.

В результаті товариство незаконно стало власником готелю, за який мало заплатити 28 млн гривень, заплативши лише 9 млн гривень. Згодом, щоб убезпечити себе від претензій законного власника, підприємство намагалось продати його, а також віддати як заставне майно під іпотеку.

У прокуратурі зазначили, що Верховним Судом в рамках цивільного судочинства всі незаконні реєстраційні дії скасовані та визнано законним власником судна банк, який вже ліквідовано і від імені якого діяли уповноважені особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Наразі на «Готель Баккара» накладено арешт.  

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