Міністерство культури та стратегічних комунікацій має посилити роботу у трансляції українських наративів за кордоном, — Євгенія Кравчук

Заступниця голови Комітету гуманітарної та інформполітики Євгенія Кравчук підкреслила, що світові треба показувати різницю між українцями та росіянами.

Фото: Верховна Рада

Як відомо, Микола Точицький очолив Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Народна депутатка, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила, що відомство під керівництвом Точицького має посилити роботу у трансляції українських наративів за кордоном.

«Міністерство культури отримало не лише нового очільника, пана Миколу Точицького, але й нову назву: тепер це Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Микола Точицький – кадровий дипломат, дуже досвідчений фахівець, який займався, зокрема, і культурною дипломатією. Я бачу в подальшому посилення Міністерства саме в міжнародній роботі у трансляції українських наративів за кордоном», - повідомила Кравчук.

Вона зазначила, що новий міністр добре розуміє необхідність демонструвати світові нашу відмінність від росіян і пояснювати, чому важливо боротися з агресором.

«Однозначно новий міністр зможе залучити донорські кошти для культури, для проєктів і митців. Думаю, також буде посилена співпраця із новим очільником МЗС Андрієм Сибігою. Я бачу той симбіоз, який посилить становище української культури та звучання України за кордоном», - наголосила народна депутатка.

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