Министерство культуры и стратегических коммуникаций должно усилить работу в трансляции украинских нарративов за рубежом, — Евгения Кравчук

Заместитель главы Комитета гуманитарной и информполитики Евгения Кравчук подчеркнула, что миру нужно показывать разницу между украинцами и россиянами.

Как известно, Николай Точицкий возглавил Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Народный депутат, заместитель главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук отметила, что ведомство под руководством Точицкого должно усилить работу в трансляции украинских нарративов за рубежом.

"Министерство культуры получило не только нового руководителя, господина Николая Точицкого, но и новое название: теперь это Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. Николай Точицкий – кадровый дипломат, очень опытный специалист, занимавшийся, в частности, и культурной дипломатией. Я вижу в дальнейшем усиление Министерства именно в международной работе по трансляции украинских нарративов за границей", - сообщила Кравчук.

Она отметила, что новый министр хорошо понимает необходимость демонстрировать миру наше отличие от россиян и объяснять, почему важно бороться с агрессором.

"Однозначно новый министр сможет привлечь донорские средства для культуры, для проектов и художников. Думаю, также будет усилено сотрудничество с новым главой МИД Андреем Сибигой. Я вижу тот симбиоз, который усугубит положение украинской культуры и звучание Украины за границей", - подчеркнула депутат.

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