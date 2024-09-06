Омбудсмен обратился в КСУ по поводу особой «минималки» в 1600 грн для расчета выплат по решениям суда, которая привела к уменьшению доплат к пенсии

Конституционный Суд рассмотрит представление Дмитрия Лубинца о применении для исчисления выплат по решениям суда 1600 грн как размера минимальной заработной платы

Конституционный Суд Украины проверит на конституционность законодательное предписание по определению размера минимальной заработной платы в 1600 грн, которое применяется как расчетная величина для исчисления выплат по решениям суда.

С соответствующим представлением в КСУ обратился Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен просит признать не соответствующим Конституции положения ч. 2 статьи 8 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» 3460-ІХ. Этим предписанием определен размер минимальной зарплаты, применяемый как расчетная величина для исчисления выплат по решениям суда, на уровне 1600 грн. При внесении этой нормы в проект бюджета Кабмин указал, что определение этого размера «позволит уменьшить объем расходов на исполнение решений суда по перерасчету пенсий».

В конституционном представлении, в частности отмечается, что внедрение положения привело к уменьшению размера доплаты к пенсии, которую граждане легитимно ожидали. В частности, после принятия Бюджета к Уполномоченному стали поступать обращения граждан по поводу необходимости внести такое представление.

В настоящее время указанное конституционное представление распределено судье-докладчику.

Ниже приводим конституционное представление.

Автор: Наталя Мамченко

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