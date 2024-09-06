Алексей Кулеба поможет наладить работу между профильным комитетом Рады, общинами и Кабмином, — Виталий Безгин

Виталий Безгин считает, что новоназначенный вице-премьер приложит максимум усилий, чтобы Украина была снова успешной в сфере регионального развития и децентрализации.

Фото: rada.gov.ua

Народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин заявил, что назначение на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин и территорий Алексея Кулебы – важный шаг для настройки слаженной работы между профильным Комитетом Верховной Рады, общинами и правительством, передает официальный сайт парламента.

«Это очень важное предназначение для нашего Комитета. И Алексей Кулеба – это тот человек, который занимал должности в органах местного самоуправления, был главой Киевской ОГА, работал в Офисе Президента. Мы считаем, что это оптимальный вариант и рассчитываем, что вернемся к тому времени, когда вся деятельность между нашим Комитетом, органами местного самоуправления и правительством в области, касающейся развития территорий и управления ими, будет происходить в унисон», - сказал политик.

Виталий Безгин также добавил, что новоназначенный вице-премьер приложит максимум усилий, чтобы Украина была снова успешной в сфере регионального развития и децентрализации, как раньше это фигурировало в выводах наших европейских партнеров.

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