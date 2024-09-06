Олексій Кулеба допоможе налагодити роботу між профільним комітетом Ради, громадами й Кабміном, — Віталій Безгін

Віталій Безгін вважає, що новопризначений віцепрем’єр докладе максимум зусиль, щоб Україна була знову успішною у сфері регіонального розвитку та децентралізації.

Фото: rada.gov.ua

Народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін заявив, що призначення на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби – важливий крок для налаштування злагодженої роботи між профільним Комітетом Верховної Ради, громадами та урядом, передає офіційний сайт парламенту.

«Це дуже важливе призначення для нашого Комітету. І Олексій Кулеба – це та людина, яка обіймала посади в органах місцевого самоврядування, була головою Київської ОДА, працювала в Офісі Президента. Ми вважаємо, що це оптимальний варіант і розраховуємо, що повернемося до того часу, коли вся діяльність між нашим Комітетом, органами місцевого самоврядування та урядом у тій галузі, що стосується розвитку територій та управління ними, відбуватиметься в унісон», - сказав політик.

Віталій Безгін також додав, що новопризначений віцепрем’єр докладе максимум зусиль, щоб Україна була знову успішною у сфері регіонального розвитку та децентралізації, як раніше це фігурувало у висновках наших європейських партнерів.

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