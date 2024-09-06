Омбудсмен звернувся до КСУ щодо особливої «мінімалки» в 1600 грн для розрахунку виплат за рішеннями суду, яка призвела до зменшення доплат до пенсії

Конституційний Суд розгляне подання Дмитра Лубінця стосовно застосування для обчислення виплат за рішеннями суду 1600 грн як розміру мінімальної заробітної плати.

Конституційний Суд України перевірить на конституційність законодавчий припис щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати в 1600 грн, який застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішеннями суду.

З відповідним поданням до КСУ звернувся Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен просить визнати таким, що не відповідає Конституції положення ч. 2 статті 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» 3460-ІХ. Цим приписом визначено розмір мінімальної зарплати, який застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішеннями суду, на рівні 1600 грн. При внесенні цієї норми до проекту бюджету Кабмін вказав, що визначення цього розміру «дозволить зменшити обсяг видатків на виконання рішень суду щодо перерахунку пенсій».

У конституційному поданні, зокрема зазначається, що впровадження положення призвело до зменшення розміру доплати до пенсії, на яку громадяни легітимно очікували. Зокрема, після прийняття Бюджету до Уповноваженого почали надходити звернення громадян з приводу необхідності внести таке подання.

Наразі зазначене конституційне подання розподілено судді-доповідачу.

Нижче наводимо конституційне подання.

Автор: Наталя Мамченко

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