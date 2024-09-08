У Києві 9 вересня частково обмежать рух бульваром Академіка Вернадського

Обмеження діятимуть з 10:00 до 16:00.

У столиці з 10:00 до 16:00 частково обмежать рух бульваром Академіка Вернадського у понеділок, 9 вересня. Дорожники працюватимуть на ділянці від проспекту Академіка Палладіна до вулиці Мирослава Поповича.

За інформацією КК «Київавтодор», обмеження пов’язані з фрезеруванням асфальтобетонного покриття.

Учасників дорожнього руху просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршруту.

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