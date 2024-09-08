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В Киеве 9 сентября частично ограничат движение по бульвару Академика Вернадского

22:00, 8 сентября 2024
Ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00.
В Киеве 9 сентября частично ограничат движение по бульвару Академика Вернадского
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В столице с 10:00 до 16:00 частично ограничат движение по бульвару Академика Вернадского в понедельник, 9 сентября. Дорожники будут работать на участке от проспекта Академика Палладина до улицы Мирослава Поповича.

По информации КК «Киевавтодор», ограничения связаны с фрезерованием асфальтобетонного покрытия.

Участников дорожного движения просят учитывать временные ограничения при планировании маршрута.

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