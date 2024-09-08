В Киеве 9 сентября частично ограничат движение по бульвару Академика Вернадского

Ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00.

В столице с 10:00 до 16:00 частично ограничат движение по бульвару Академика Вернадского в понедельник, 9 сентября. Дорожники будут работать на участке от проспекта Академика Палладина до улицы Мирослава Поповича.

По информации КК «Киевавтодор», ограничения связаны с фрезерованием асфальтобетонного покрытия.

Участников дорожного движения просят учитывать временные ограничения при планировании маршрута.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.