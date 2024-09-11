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План перемоги важливо презентувати до другого саміту миру, щоб примусити рф до дипломатичного завершення війни, — Володимир Зеленський

18:28, 11 вересня 2024
Президент Зеленський зауважив, що план матиме, зокрема, і психологічний, і політичний характер.
План перемоги важливо презентувати до другого саміту миру, щоб примусити рф до дипломатичного завершення війни, — Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський зазначив, що план перемоги України важливо презентувати до другого Саміту миру, щоб примусити рф до дипломатичного завершення війни. Про це він сказав на пресконференції.

План матиме, зокрема, і психологічний, і політичний характер, а також «озброєння різного характеру», які можуть впливати на рішення рф закінчити цю війну.

За словами Президента, в першу чергу, він обговорить план перемоги України з президентом США Джо Байденом, оскільки він залежить від підтримки Сполучених Штатів.

"Цей план обов'язково повинен бути презентований до другого Саміту миру, щоб примусити рф до дипломатичного закінчення війни. Якщо партнери підтримають його, то це полегшить Україні примусити рф до закінчення війни", - наголосив Зеленський.

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