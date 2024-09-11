План победы важно презентовать во второй саммит мира, чтобы принудить рф к дипломатическому завершению войны, — Владимир Зеленский

Президент Зеленский отметил, что план будет носить, в частности, и психологический, и политический характер.

Президент Владимир Зеленский отметил, что план победы Украины важно презентовать во второй Саммит мира, чтобы принудить рф к дипломатическому завершению войны. Об этом он сказал на пресс-конференции.

План будет иметь, в частности, и психологический, и политический характер, а также «вооружение разного характера», которые могут влиять на решение рф закончить эту войну.

По словам Президента, в первую очередь он обсудит план победы Украины с президентом США Джо Байденом, поскольку он зависит от поддержки Соединенных Штатов.

"Этот план обязательно должен быть представлен ко второму Саммиту мира, чтобы принудить рф к дипломатическому окончанию войны. Если партнеры поддержат его, то это облегчит Украине принудить рф к окончанию войны", - подчеркнул Зеленский.

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