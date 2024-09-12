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Яка тривалість одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини

07:36, 12 вересня 2024
Держпраці нагадує, що за бажанням працівника, який має право на таку відпустку, тривалість може бути скорочена.
Яка тривалість одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини
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Державна служба з питань праці пояснює, яка тривалість одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини.

Максимальна тривалість одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини становить 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів).

За бажанням працівника, який має на неї право, тривалість може бути скорочена.

При цьому можливість скористатися залишком невикористаної максимальної тривалості в інший період законодавством не передбачена.

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