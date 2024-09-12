Державна служба з питань праці пояснює, яка тривалість одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини.

Максимальна тривалість одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини становить 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів).

За бажанням працівника, який має на неї право, тривалість може бути скорочена.

При цьому можливість скористатися залишком невикористаної максимальної тривалості в інший період законодавством не передбачена.

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