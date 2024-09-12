Гоструда напоминает, что по желанию работника, имеющего право на такой отпуск, продолжительность может быть сокращена.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, какая продолжительность одноразового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка.

Максимальная продолжительность одноразового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка составляет 14 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих дней).

По желанию работника, имеющего на нее право, продолжительность может быть сокращена.

При этом возможность использовать остаток неиспользованной максимальной продолжительности в другой период законодательством не предусмотрена.

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