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Просив 2000 доларів за відстрочку від мобілізації — у Києві на хабарі затримали проректора університету

13:33, 13 вересня 2024
За даними слідства, проректор за гроші обіцяв 28-річному чоловіку допомогти вступити до аспірантури, що давало б право отримали відсрочку.
Просив 2000 доларів за відстрочку від мобілізації — у Києві на хабарі затримали проректора університету
Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві затримали проректора університету під час отримання 2000 доларів хабаря. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як стало відомо, чоловік, який хотів уникнути мобілізації, звернувся за допомогою до проректора столичного вишу. Він хотів вступити до аспірантури на денну форму навчання, адже це давало б право отримати відстрочку.

За свої "послуги" проректор просив 2000 доларів. Зрештою 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі за напрямком "Публічне управління та адміністрування". Відомо, що на ці місця претендували 12 абітурієнтів.

Проректора затримали у той момент, коли він отримував цей хабар. Йому оголошено підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на членів екзаменаційної комісії

Проректору загрожує до восьми років позбавлення волі.

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