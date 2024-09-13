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Просил 2000 долларов за отсрочку от мобилизации — в Киеве на взятке задержали проректора университета

13:33, 13 сентября 2024
По данным следствия, проректор за деньги обещал 28-летнему мужчине помочь поступить в аспирантуру, которая давала бы право получить отсрочку.
Просил 2000 долларов за отсрочку от мобилизации — в Киеве на взятке задержали проректора университета
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В Киеве задержан проректор университета при получении 2000 долларов взятки. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как стало известно, мужчина, который хотел избежать мобилизации, обратился за помощью к проректору столичного вуза. Он хотел поступить в аспирантуру на дневную форму обучения, ведь это давало бы право получить отсрочку.

За свои "услуги" проректор просил 2000 долларов. Наконец, 28-летний мужчина поступил на одно из двух бюджетных мест в аспирантуре по направлению "Публичное управление и администрирование". Известно, что на эти места претендовали 12 абитуриентов.

Проректора задержали в тот момент, когда он получал эту взятку. Ему объявлено подозрение в получении неправомерной выгоды за влияние на членов экзаменационной комиссии.

Проректору грозит до восьми лет лишения свободы.

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