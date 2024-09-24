Володимир Зеленський проведе дві зустрічі з Джо Байденом — деталі

Президент України за два дні двічі зустрінеться із лідером США.

Президент України Володимир Зеленський за два дні двічі зустрінеться із лідером США Джо Байденом. Про це заявив речник Глави держави Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

За його словами, головна мета візиту Володимира Зеленського до США - передати Джо Байдену і кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс план перемоги України.

«Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось від цих подій ми очікуємо найбільше результатів», - зазначив Никифоров.

Наразі відбуваються двосторонні зустрічі з партнерами на полях Генасамблеї ООН. Контакти відбуваються всіх рівнях.

Також Президент України зустрічався із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вона проходила у форматі тет-а-тет, навіть без перекладачів. Тому детальної інформації про їхню зустріч немає.

Крім того, 24 серпня Володимир Зеленський провів коротку зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Обговорювалося питання щодо відновлення України. Також Глава держави мав зустріч з главою датського уряду Метте Фредеріксен, вони обговорювали інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

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