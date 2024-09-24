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Володимир Зеленський проведе дві зустрічі з Джо Байденом — деталі

21:30, 24 вересня 2024
Президент України за два дні двічі зустрінеться із лідером США.
Володимир Зеленський проведе дві зустрічі з Джо Байденом — деталі
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Президент України Володимир Зеленський за два дні двічі зустрінеться із лідером США Джо Байденом. Про це заявив речник Глави держави Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

За його словами, головна мета візиту Володимира Зеленського до США - передати Джо Байдену і кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс план перемоги України.

«Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось від цих подій ми очікуємо найбільше результатів», - зазначив Никифоров.

Наразі відбуваються двосторонні зустрічі з партнерами на полях Генасамблеї ООН. Контакти відбуваються всіх рівнях.

Також Президент України зустрічався із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вона проходила у форматі тет-а-тет, навіть без перекладачів. Тому детальної інформації про їхню зустріч немає.

Крім того, 24 серпня Володимир Зеленський провів коротку зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Обговорювалося питання щодо відновлення України. Також Глава держави мав зустріч з главою датського уряду Метте Фредеріксен, вони обговорювали інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

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