Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Владимир Зеленский проведет две встречи с Джо Байденом — детали

21:30, 24 сентября 2024
Президент Украины через два дня дважды встретится с лидером США.
Владимир Зеленский проведет две встречи с Джо Байденом — детали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский через два дня дважды встретится с лидером США Джо Байденом. Об этом заявил спикер Главы государства Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

По его словам, главная цель визита Владимира Зеленского в США – передать Джо Байдену и кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис план победы Украины.

«Будет завтра встреча у президента с президентом США, краткая встреча на полях ООН. И развернутая встреча, велика, будет послезавтра, 26 числа. Вот от этих событий мы ожидаем больше результатов», - отметил Никифоров.

В настоящее время проходят двусторонние встречи с партнерами на полях Генассамблеи ООН. Контакты проходят на всех уровнях.

Также Президент Украины встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Она проходила в формате тет-а-тет, даже без переводчиков. Поэтому подробной информации об их встрече нет.

Кроме того, 24 августа Владимир Зеленский провел краткую встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони. Обсуждался вопрос восстановления Украины. Также Глава государства встретился с главой датского правительства Мэтте Фредериксен, они обсуждали инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Съезд ученых-правоведов избрал двух членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и члена Совета прокуроров

Членами КДКП и Совета прокуроров избраны представители высших учебных заведений Киева и Харькова.

Для обеспечения расходов бюджета на 2025 год украинскому правительству нужно где-то найти и одолжить более 23 млрд долларов США – Роксолана Пидласа

Те или иные расходы не профинансированы в проекте бюджета не потому, что кто-то глуп, и не понимает важности определенных сфер, а потому что этих денег просто нет – глава Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина.

Каждая покрываемая в социальном бюджете гривна – это средства, которые нам спонсируют международные партнеры – в правительстве объяснили причины замораживания соцстандартов в проекте бюджета на 2025 год

В свою очередь, глава Антикоррупционных комитетов Рады Анастасия Радина подчеркнула, что «23 миллиарда долларов по состоянию на данный момент непонятно откуда мы будем брать для покрытия даже тех расходов, которые уже заложены в этом бюджете, и это надо понимать».

Кабмин запускает автоматизированную печать повесток с помощью реестра «Оберег» – до конца 2024 года напечатают 900 тысяч повесток

Повестки будут печатать автоматически с помощью Реестра «Оберег», за это из резервного фонда бюджета «Укрпочта» получит 54 млн грн, а полиграфический комбинат «Украина» 17,82 млн грн.

Судья Верховного Суда Алла Олейник уволилась в отставку

Алла Олейник продолжит карьеру как судья Конституционного суда Украины.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду