Владимир Зеленский проведет две встречи с Джо Байденом — детали

Президент Украины через два дня дважды встретится с лидером США.

Президент Украины Владимир Зеленский через два дня дважды встретится с лидером США Джо Байденом. Об этом заявил спикер Главы государства Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

По его словам, главная цель визита Владимира Зеленского в США – передать Джо Байдену и кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис план победы Украины.

«Будет завтра встреча у президента с президентом США, краткая встреча на полях ООН. И развернутая встреча, велика, будет послезавтра, 26 числа. Вот от этих событий мы ожидаем больше результатов», - отметил Никифоров.

В настоящее время проходят двусторонние встречи с партнерами на полях Генассамблеи ООН. Контакты проходят на всех уровнях.

Также Президент Украины встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Она проходила в формате тет-а-тет, даже без переводчиков. Поэтому подробной информации об их встрече нет.

Кроме того, 24 августа Владимир Зеленский провел краткую встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони. Обсуждался вопрос восстановления Украины. Также Глава государства встретился с главой датского правительства Мэтте Фредериксен, они обсуждали инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

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