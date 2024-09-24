Для украинцев создали бесплатный курс по овладению искусственным интеллектом

Обучение построено на реальных кейсах и примерах из повседневной жизни.

Фото из открытых источников

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Министерство цифровой трансформации вместе с группой IT-компаний Netpeak Group запустили онлайн-курс по искусственному интеллекту «От начинающего к эксперту в ИИ», который могут бесплатно пройти все желающие. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Курс содержит 6 модулей разного уровня – от базово-прикладного до суперPRO, который охватывает технические аспекты.

«Курс построен на реальных кейсах, потому после прохождения сможете с легкостью интегрировать AI в свою рутину. К примеру, писать письма коллегам и разбирать домашнюю бухгалтерию и коммуналку.

Перед стартом обучения обязательно пройдите краткий тест, чтобы оценить свои навыки AI. Далее система покажет, какой модуль подходит под ваш уровень», – отметил Борняков.

Курс поделен на шесть модулей, охватывающих четыре основные темы:

ИИ в текстах;

ИИ и изображения;

ИИ и сложные задачи;

ИИ и другие языки.

Участники научатся работать с такими инструментами, как ChatGPT, Gemini, Claude, Suno, Copilot и другие.

После завершения курса участники получат сертификат, подтверждающий знания и навыки в области искусственного интеллекта.

С курсом можно ознакомиться по ссылке.

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