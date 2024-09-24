Для українців створили безкоштовний курс з опанування штучного інтелекту

Навчання побудоване на реальних кейсах та прикладах з повсякденного життя.

Фото з відкритих джерел

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Міністерство цифрової трансформації разом із групою IT-компаній Netpeak Group запустили онлайн-курс зі штучного інтелекту «Від початківця до експерта в ШІ», який можуть безкоштовно пройти всі охочі. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков.

Курс містить 6 модулів різного рівня — від базово-прикладного до суперPRO, який охоплює технічні аспекти.

«Курс побудований на реальних кейсах, тому після проходження зможете з легкістю інтегрувати AI у свою рутину. Наприклад, писати листи колегам та розбирати домашню бухгалтерію і комуналку.

Перед стартом навчання обов’язково пройдіть короткий тест, щоб оцінити свої AI-навички. Далі система покаже, який модуль підходить під ваш рівень», — зазначив Борняков.

Курс поділений на шість модулів, які охоплять чотири основні теми:

ШІ в текстах;

ШІ та зображення;

ШІ та складні завдання;

ШІ та інші мови.

Учасники навчаться працювати з такими інструментами як ChatGPT, Gemini, Claude, Suno, Copilot та інші.

Після завершення курсу учасники отримають сертифікат, який підтверджує знання та навички у сфері штучного інтелекту.

Із курсом можна ознайомитися за посиланням.

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