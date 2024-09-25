З Польщі екстрадували підозрюваного у справі Нацкінематеки

В Україну екстрадували колишнього керівника товариства, на користь якого у незаконний спосіб відчужили низку будівель.

Фото: НАБУ

В Україну екстрадовано одного з підозрюваних у заволодінні нерухомістю держпідприємства «Національна кінематека України». Йдеться про колишнього керівника товариства, на користь якого у незаконний спосіб відчужили низку будівель, які перебували у власності Нацкінематеки. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

Передача особи співробітникам Національного бюро відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг – Зосін» Волинської області. Вона стала можливою завдяки співпраці з компетентними органами Республіки Польща та ефективній взаємодії з Офісом Генерального прокурора, як центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних.

«24.09.2024 слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн», - повідомили у НАБУ.

У відомстві нагадали, НАБУ і САП повідомили 9 особам про підозру у заволодінні нерухомістю (14 будівель) держпідприємства «Національна кінематека України», вартістю майже 42 млн грн.

Наразі розслідування у кримінальному провадженні завершено, триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи.

Стосовно 4 учасників злочину суд задовільнив угоди про визнання винуватості, за якими на допомогу ЗСУ засуджені перерахували 43,5 млн грн.

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