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Из Польши экстрадировали подозреваемого по делу Нацкинематеки

15:41, 25 сентября 2024
В Украину экстрадировали бывшего руководителя общества, в пользу которого незаконным способом отчуждали ряд зданий.
Из Польши экстрадировали подозреваемого по делу Нацкинематеки
Фото: НАБУ
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В Украину экстрадирован один из подозреваемых в завладении недвижимостью госпредприятия «Национальная кинематека Украины». Речь идет о бывшем руководителе общества, в пользу которого незаконным способом отчуждали ряд зданий, которые находились в собственности Нацкинематеки. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

Передача лица сотрудникам Национального бюро состоялась на международном автомобильном пункте пропуска «Устилуг – Зосин» Волынской области. Она стала возможной благодаря сотрудничеству с компетентными органами Республики Польша и эффективному взаимодействию с Офисом Генерального прокурора как центральным органом Украины по выдаче (экстрадиции) подозреваемых.

«24.09.2024 следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн», - сообщили в НАБУ.

В ведомстве напомнили, НАБУ и САП сообщили 9 лицам о подозрении в завладении недвижимостью (14 зданий) госпредприятия «Национальная кинематека Украины» стоимостью почти 42 млн грн.

Расследование в уголовном производстве завершено, продолжается ознакомление стороны защиты с материалами дела.

Относительно 4 участников преступления суд удовлетворил соглашение о признании виновности, согласно которому в помощь ВСУ осужденные перечислили 43,5 млн грн.

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